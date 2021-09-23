Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkili barışma kararı mı aldı? İşte Snob Magazin'in ulaştığı o kare...

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınlamıştı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

Basına yansıyan bu haber den sonra Erginci, Kunt ile yollarını ayırmıştı.

İkilinin ayrılığı yalnızca 2 ay sürdü.

Snob Magazin, Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'un Akyaka'da bir restoranda çekilmiş fotoğraf karesine ulaştı.

İkiliye İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazmıştı. Bu gelişme sonrası Erginci ve Kunt ayrılık kararı almıştı.

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor

 Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde yürekler ağza geldi! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde yürekler ağza geldi! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü

 Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi

Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Lionel Messi Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:26:00. #1.17#