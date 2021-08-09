Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu evlendi

Best Model 1994 birincisi Sevcan Zabit önceki gün işadamı Cem Çolaoğlu ile hayatını birleştirdi.

Best Model 1994 birincisi Sevcan Zabit önceki gün işadamı Cem Çolaoğlu ile hayatını birleştirdi.

Şile'deki Casa Lavanda Boutique Hotel'de gerçekleşen düğüne İlgi Gövsa, Özgür Özberk gibi ünlü isimler de katıldı.

Sevcan Zabit'in nikah şahitliğini Tarkan-Feyza Erdal ve Hülya Şenyüz üstlenirken, Cem Çolakoğlu'nun şahitleri ise Suat Yücetürk, Burak Özberk, Betül Puyan oldu. Ayrıca Sevcan Zabit'in kızları Melodi ve Lal Erberk de annelerine şahitlik yaptı. Eski model, Pronovias marka bir gelinlik tercih ederken Çolakoğlu ise Scabal Türkiye imzalı damatlık giydi.

Nikah töreninin ardından davetliler Selen Erkmen ve DJ Engin Yelkenci'nin şarkılarıyla eğlendi.

Kaynak: Hürriyet