Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan hayatı ve biyografisi! Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sevcan Orhan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sevcan Orhan hakkında merak edilenler. Sevcan Orhan hayatı ve biyografisi. Sevcan Orhan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sevcan Orhan merak konusu oldu. İşte Sevcan Orhan hakkında merak edilen Sevcan Orhan kimdir, Sevcan Orhan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ağustos 1982

Kaç yaşında: 38 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Sevcan Orhan (d. 16 Ağustos 1982, İstanbul), aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

Albümleri

• Nenni Bebek (2000)

• Bir Türküydü Yaşamak (2003)

• Adı Aşk (2008)

• Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

• Düşten Gerçeğe (2014)

Programları

• Tatlı Dile Güler Yüze

• Alişan & Sevcan (2012-2013)

• Dillere Destan (2012-2013)