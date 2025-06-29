Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sevcan Orhan, konser sırasında aniden fenalaştı. Orkestra ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peki, Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, Sevcan Orhan sağlık durumu ne?

SEVCAN ORHAN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Sevcan Orhan'ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, yazılı bir açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını duyurdu. Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

6 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya gelen Sevcan Orhan, aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyündendir. Müziğe küçük yaşlarda babasından aldığı bağlama eğitimiyle adım atan Orhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur. Sanatçı, 2000 yılında çıkardığı "Nenni Bebek" albümüyle müzik kariyerine profesyonel olarak başladı.

Sevcan Orhan, bugüne kadar birçok albüm ve single yayımlamanın yanı sıra çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı. Özellikle TRT Müzik'te yayımlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" ve Star TV'de yayınlanan "Alişan ile Sevcan" programlarıyla geniş kitlelere ulaştı.