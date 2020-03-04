Sevcan Orhan: Allah bu halka büyük acılar yaşatmasın

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43

Yaklaşık bin beşyüz kişinin karşısına siyah altın yıldızlı bir sahne kıyafetiyle çıkan Sevcan Orhan performansına "Aldırma Gönül" ile start verdi.

'Tek isteğim bu gözyaşları son olsun'

Şarkının ardından orkestrasını durdurarak duygulu bir konuşmaya yapan güzel sanatçı "Biz hayatımızı müzik yaparak kazanan insanlarız. Geçmişten bugüne yaralarımıza merhem olan türkülerimizle geldim bu gece sizlerin huzuruna. Çok süslü püslü cümlelerim yok. Burada olmamın tek sebebi bu. Hepimiz üzülüyoruz, göz yaşı döküyoruz. Vicdanı olan insanın gözyaşı dökmemesi imkansız. Tek temennim ve tek dileğim bu gözyaşları son olsun. Bize yakışan umut etmek ve ben tüm kalbimle umut ediyorum. Kınalı yavrularını kaybeden Ana babalara sabırlar diliyor halkımıza baş sağlığı diliyorum. Allah bu halka büyük acılar yaşatmasın." ifadeleriyle kalplere dokundu. Duygusal anların yaşandığı konserinin ilk bölümünde ritmi düşük tutan Orhan, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarıyla gönülleri feth etti.



