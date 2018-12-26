SEV Öğrencileri Uzay Kampı'nda Buluştu

Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı ilköğretim okullarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği SEV Zirvesi'nin bu yıl 14.sü gerçekleştirildi. İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV İlköğretim Kurumlarının öğrencileri Uzay Kampı Türkiye'de buluştu ve güneş sistemini inceledi.

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarını çatısı altında toplayan Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı ilköğretim kurumlarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği SEV Zirvesi'nin bu yıl 14.sü gerçekleştirildi. İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV İlköğretim Kurumlarından yüzü aşkın öğrenci, Uzay Kampı Türkiye'de buluştu.

İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları öğrencileri, İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye tesislerinde SEV Okulları için oluşturulan özel programı uygulamak üzere bir araya geldi. Program kapsamında, fen bilimleri dersi üniteleri kapsamındaki Uzay konusu, son araştırmaları ve güncel uygulamaları da içeren bir plan dahilinde interaktif yöntemlerle işlendi. SEV'li öğrenciler, farklı illerdeki kardeş okullardan gelen arkadaşları ile bir arada olacak şekilde takımlara ayrılarak, hem birbirleriyle kaynaştı hem de uzay bilimleri ve teknolojileri eğitimi aldı.

TAKIM OLDULAR EVRENİ TANIDILAR

Dünyada sadece 3 ülkede (Amerika, Kanada ve Türkiye) bulunan ve Türkiye'de Gaziemir'de yer alan Uzay Kampı'nda düzenlenen SEV Zirvesi'nde öğrenciler; NASA tasarımlı astronot simülatörlerinin kullanılması, özel konseptli Galileo sınıfında teleskop ve dürbünlerin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, "Sihirli Küre"de güneş sisteminin yakından tanınması, Mars simülatörüyle sanal Mars gezisi yapılması ve uzay istasyonlu sanal uzay mekiği görevi gibi farklı etkinliklere katıldılar ve etkileşimli bir öğrenme ortamını yaşadılar. Ayrıca takım çalışması, sorun çözme, yardımlaşma ve liderlik gibi pek çok konuda deneyim sahibi oldular.

Programı başarıyla bitiren SEV öğrencilerinin törenle sertifika aldıklarını belirtenÖzel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Akademik Koordinatörü Nilay Sutaş, programla ilgili olarak "Uzay Kampı Türkiye'nin düzenlediği bu öğretici ve vizyon geliştirici programla öğrencilerimizi buluşturmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu etkinliğimizle, öğrencilerimiz hem uzay araştırmaları ve bu araştırmalarda kullanılan teknikler ile ilgili güncel bilgileri öğrendiler; hem de öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan merak ve ilgileri pekişti" dedi.

Öğrencilerin Uzay Kampı Sev Zirvesi'ndeki takımları ile ortaklaşa hazırladıkları ve onların uzay bilimi ile ilgili vizyonlarını yansıtan görev armaları okullarında sergilenecek.

Kaynak: Bültenler