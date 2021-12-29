SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi "Savaşın çocukları" fotoğrafı oldu

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Duran, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Duran, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafını, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğrafını seçerken, "yaşam" kategorisinde de tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Duran, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok iyi manzaraların yanı sıra çok iyi insan hikayelerini de yansıtan fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Oylamada Türkiye'den ve dünyadan çok güzel karelerin bulunduğunu dile getiren Duran, "AA'nın sadece çok iyi manzaralar yakalayan değil, çok iyi hikayeler yakalayan fotoğraflar çektiğini gördüm. Her zamanki gibi her yıl olduğu gibi yine AA farkını konuşturmuş oldu. Bütün dünyada da ve Türkiye'de de karşılığı olan güzel bir hizmet yapmış oldu. Ben ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş ne yazık ki 100 binlerce insanın dramatik bir tecrübesiyle sonuçlandı. Burada en çok da çocuklar büyük bir travma yaşadı. Bu travmayı göstermesi açısından ve Suriye'deki insani krizin unutulmaması açısından bu fotoğrafı çok değerli buldum. Bu vesileyle de AA muhabirlerine teşekkür ediyorum. Hem Türkiye olarak Suriye'deki dramı bir nebze olsun hafifletmekle ilgili çok büyük bir insani yardım ve siyasi mücadele verdik hem bunun gösterilmesi açısından hem de Türkiye'nin sürekli olarak mazlumların yanında yer aldığının anlatılması açısından bu fotoğrafı değerli gördüm."