SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna'nın hem iş, hem de özel hayatıyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Reyting rekortmeni Mahkum'daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncu Onur Tuna cephesinde iki yeni gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, korona şüphesiyle hastaneye gitmişti ve yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun bugün son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Tuna hemen karantinaya girdi.

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Öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı gündeme gelen Hande Doğandemir'le beraberliği de kısa sürdü. İkilinin sessiz sedasız başlayan ilişkisi, yine sessiz sedasız bitti. İkilinin aşkıNI Doğandemir'in telefonunun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğraf olması ele vermişti.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 02.07.1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini bitirdi. Başarılı isim Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında görev alan Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi görmüştü. İstanbul'da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu'ndan eğitim aldı. Daha sonra Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine adım attu. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi pek çok projede seyirci karşısına çıktı. Şimdilerde FOX'ta başlayan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandıyor.

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