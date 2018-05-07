Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (SESOB) Genel Kurulu yapıldı.

Özel bir salonda gerçekleştirilen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar'ın divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 225 üyenin 136'sının oyunu alan mevcut başkan Beşir Köksal tekrar kazandı. Diğer aday Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak ise 89 oy aldı. Seçimlerde 3 oy da geçersiz sayıldı.

Amaçlarının esnafa hizmet olduğunu belirten SESOB Başkanı Köksal, şunları kaydetti:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnafımıza yakışır güzel bir genel kurul gerçekleştirdik. Odalarımızın değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri tercihlerini bizden yana kullandı. Esnaf teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde esnafımıza hizmete devam edeceğiz. Bizler siz değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hizmet veriyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte esnaf teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılan, bizlere destek olan oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu, Ali Kılıç, Ömer Şeker, Hakan Demirgil, Ahmet Yıldız, Raif Aydın ve Şaban Yalman.