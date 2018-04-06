Sesob'dan Defter Beyanı Açıklaması

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, defter beyan sisteminde yaşanan sıkıntının aşılması için girişimde bulunduklarını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini bildirdi.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, basit üsülde vergiye tabi esnafların 1 Ocak 2018'den, gerçek usulde vergiye tabi esnafların ise 1 Ocak 2019'dan itibaren muhasebe ve defter kayıtları ile beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan elektronik sistem üzerinden kaydedileceğini ve gönderileceğini ifade etti.

Defter beyan sisteminde ilk giriş için öncelikle vergi dairesinden kullanıcı kodu ve şifre alınması gerektiğini anımsatan Köksal, şunları kaydetti:

"Birliğimize bağlı odalarımızın vergi dairesinden yasal olarak almaları gereken kullanıcı kodu ve şifrelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Teşkilatımızın ve birliğimizin girişimleri neticesinde bu sorun Maliye Bakanlığına iletilmiştir. En kısa sürede odalarımız ve kullanıcı kodu ve şifrelerini alacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın ve odalarımızın mağdur olmamaları için sorunun yakın takipçisiyiz ve kısa sürede çözüme kavuşturacağız."