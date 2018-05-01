Sesob Başkanlığına Yeniden Alişan Seçildi

Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) başkanlığına mevcut başkan Hasan Alişan yeniden seçildi.

Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen 39. Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak giren Alişan, 443 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Alişan, burada yaptığı konuşmada, kongreye katılım sağlayan üyelere teşekkür ederek, birliğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yönetim kurulunda bulunan kadın üye sayısının 4'ten 10'a çıkarılmasını hedeflediklerini anlatan Alişan, yeni esnaf girişleri yapan tüm üyelere kurum ve kuruluşlarda karşılacakları sorunlar için de eğtim verdiklerini sözlerine ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da belediye olarak SESOB ve diğer oda başkanlarıyla sık sık bir araya geldiklerini dile getirerek, her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Kongreye, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Mustafa İsen ile MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Başkanı Akgün Altuğ'nun yanı sıra sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.