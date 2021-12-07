SESOB'a bağlı 61 meslek odasında ocaktan itibaren kongre yapılacak - Haberler
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SESOB'a bağlı 61 meslek odasında ocaktan itibaren kongre yapılacak

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
SESOB'a bağlı 61 meslek odasında ocaktan itibaren kongre yapılacak

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birliğe bağlı 61 meslek odasının ocaktan itibaren kongreye gideceğini bildirdi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birliğe bağlı 61 meslek odasının ocaktan itibaren kongreye gideceğini bildirdi.

Alişan, AA muhabirine, ocaktan itibaren meslek odalarının, mayısta da SESOB'un kongresinin yapılacağını söyledi.

Meslek odalarının 4 yıllık faaliyetlerinin denetiminin ilgili Bakanlık tarafından yapıldıktan sonra kongrede yeni yönetimin seçilmesi için üyelerin belirlendiğini aktaran Alişan, şunları kaydetti:

"Bizde vekaletle oy kullanılamaz. Kim olursa olsun seçime katılıp sandığın başında kendi oyunu kullanması gerekir. 6 aydan önce kayıt olanlar oy kullanabilir, 2 yıllık olanlar da seçimlerde aday olma hakkına sahiptir. Her ne kadar genel kurul öncesi iş yerini kapattıysa da 6 ay geçmemişse bu kişiler de oylarını kullanabilir. Bunların dışındakiler hiçbir şekilde oy kullanamazlar, yönetime giremezler. Önümüzdeki kongremizde oy kullanma sayımızın 25 bin civarında olmasını bekliyoruz."

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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