Sesini duyduklarında herkes gözyaşlarına boğuldu

15.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:51

Mersin'de doğum ihbarına giden 112 Acil Servis ekipleri, ters doğumla dünyaya geldiği sırada kalbi duran bebeği, uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata döndürdü. Dakikalar süren yoğun çabalar sonucu kalbi yeniden atmaya başlayan bebeğin ağlama sesini duyan anne ve babasıyla birlikte sağlık görevlileri de gözyaşlarına boğuldu.



Merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Bayram Tunçbilek (34), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Selda Tunçbilek'in (34), 7 Ocak sabahı saat 04.30 sıralarında sancıları artınca hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Acil tıp teknisyeni ve paramedikten oluşan sağlık ekibi kısa sürede adrese ulaştı ancak doğumun başladığını ve bebeğin tersten geldiğini fark edince, hastaneye götürmenin riskli olacağını düşünerek doğumun evde gerçekleşmesine karar verdiler.



Sağlık görevlilerinin çabalarıyla tıp dilinde 'makat geliş bebek' olarak adlandırılan tersten doğumla kız bebeği dünyaya gelirken, bebeğin kalbinin atmadığı ve nefes alıp vermediği fark edildi. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar ve paramedik Yavuz Selim Turan, aldıkları eğitim doğrultusunda hemen bebeğe müdahale etti. Etkin suni solunum ve dolaşım desteği sağlayan ekiplerin dakikalar süren müdahalesinin ardından bebeğin yeniden kalbi atmaya ve nefes alıp vermeye başladı. Bu sırada büyük korku ve panik yaşayan aile ile birlikte sağlık görevlileri de sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Anne ve bebek, daha sonra kaldırıldıkları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildiler.



112 Acil Sağlık ekibi, zorlu bir doğumun ardından hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilen anne ve bebeğini evinde ziyaret etti. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar, aileye geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra kendi isminin verildiği 'Tuğba' bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.



"Kızımıza Tuğba hanımın ismini verdik"



Ziyaret sırasında gazetecilere olay anını anlatan baba Bayram Tunçbilek, sabah saat 04.30 sıralarında eşinin sancılandığını ve doktora gitmeye hazırlandıkları sırada doğumun başladığını belirterek, "Çocuğun ayağını gördüm, o andan sonra şok oldum zaten. Hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradım, kısa sürede geldiler ama doğum başlamıştı. Allah hepsinden razı olsun bayağı uğraştılar. Çocuk doğduğunda yaşamıyordu, bayağı bir mücadele vererek kızımızı hayata döndürdü. Tuğba hanım sonra kendi montuna sararak, kendisi de ağlıyordu zaten kızımızı hastaneye yetiştirdi. Kızımıza da Tuğba hanımın ismini verdik. Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



Anne Selda Tunçbilek de hala olayın şokunu atlatamadığını dile getirerek, "Allah hepsinden razı olsun, çok erken geldiler. Bir ambulans ancak bu kadar erken gelebilir. Bebeğimi hayata döndürdüler. Çocuğum doğduğunda hiç sesi çıkmıyordu, sesini duyduğumda muhteşem bir andı" ifadelerini kullandı.



"Ağlama sesiyle birlikte hepimiz ağladık"



Yaptığı müdahale ile bebeği yeniden hayata döndüren Tuğba Yıldızçınar ise çok stresli ve çok riskli bir doğum olduğunu ifade erek, "O şekilde hastaneye götürsek sonuçları çok kötü olacağını düşündük ve danışman hekimlerin doğrultusunda evde devam etmesine karar verdik. Doğum başlamıştı zaten, ayakları dışarıdaydı. Mecburen doğumu devam ettirdik. Doğum sonuçlandı ama bebek doğduğunda nefes almıyordu. Çok stresli bir durumdu bizim için ve uygun müdahaleler sonucunda bebek kendine geldi. Ağlama sesi ile birlikte hepimiz ekipçe ağladık. Mutlu sonla sonuçlandı, biz de mutluyuz" diye konuştu.



Yıldızçınar, ailenin bebeğe kendi ismini vermesinden dolayı ise ayrıca mutlu olduğunu söyledi.



Paramedik Yavuz Selim Turan da hastaya ulaştıklarında doğumun yüzde 70'i başladığından hastaneye yetiştiremeyeceklerini düşündüklerini belirterek, "O an hızla karar verdik, etkin müdahalemizi yaptık. Aldığımız eğitimler doğrultusunda bebeğe etkin suni solunum ve dolaşım desteği sağladık. Bebeğimiz müdahalemiz boyunca ara ara sesler verdi, bizi heyecanlandırdı. En son nefesinin gelmesi ve ağlaması ile çok büyük bir duygu yaşadık" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA