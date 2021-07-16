Ses getirecek organizasyon için hazırlıklar tamamlandı

FRF Global Medya ve Lore Plus yapım işbirliğiyle, Evos Angels medya sponsorluğunda temmuz ayında ses getirecek organizasyon için hazırlıklar tamamlandı.

FRF Global Medya, 21. Antalya buluşması, 28 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında, Alanya Mylome Otelde, "Hometurkey" ana sponsorluğunda yapılacak.

Festivalde, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü sinema ve dizi oyuncularından Wilma Elles, Açelya Elmas katılırken, pop sanatçılarından Alper Erözer ve Taylan Ülger, rap şarkıcılarından Tefo/Seko, Sansar Salvo, Asrınkan, ünlü Dj'ler arasında Melis Akıska, Dj Doğan, Dj Samet festivale katılan isimler arasında yer almaktadır.

Ayrıca, Survivor yarışmasından İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya programa renk katacaklar. 30'dan fazla ünlü davetli olarak, festivalde model ve oyuncu adayları ile buluşacaktır. Sinema ve dizi dünyasından yapımcılar, menajerler, cast ajans sahipleri festivale katılan gençler ile sektörel seminerlerde gerçekleştirecekler. Antalya'nın en muhteşem bölgesi Alanya'da, 5 gün sürecek olan müzik ve eğlence dolu, festivale yoğun ilgi beklenmektedir.

Kaynak: Bültenler