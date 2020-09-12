Servis midibüsünü gelin arabası yaptı
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Servis midibüsünü gelin arabası yaptı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, servis şoförlüğü yapan Gökhan Varoltürk, kullandığı midibüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Servis midibüsünü gelin arabası yaptı
12.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:52
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, servis şoförlüğü yapan Gökhan Varoltürk, kullandığı midibüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Derince'de servis şoförlüğü yapan Gökhan Varoltürk, kullandığı midibüsün camlarını çiçek ve kalplerle süsleyerek evleneceği Beyza Akpınar'a sürpriz yaptı. Gelin almaya özenle süslediği midibüsle giden Gökhan Varoltürk'ü görenler, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak alkışladı. 

Hep kullandığı midibüsle gelin almaya gitmenin hayalini kurduğunu söyleyen Gökhan Varoltürk, "Bu benim hayalimdi. Zaten ben küçüklüğümden beri otobüslerin içindeyim. Bunu yapacağım dedim ve yapıp hayalimi gerçekleştirdim. Kendi aracımı baştan sona ben süsledim. Görenler çok farklı karşıladı. Gören bir daha baktı, alkışlayanlar oldu, ıslık çalanlar oldu. Çok farklı bir şey oldu. Zarf istemek için yol kesemediler, araç büyük olduğu için önüne geçemediler öyle de bir avantajımız oldu" dedi.Herkesin şaşırdığını ifade eden Gökhan Varoltürk, "Ben bütün arkadaşlarıma, akrabalarıma önceden söylemiştim böyle yapacağım diye, kimse inanmamıştı bana. Ben de 'Günü gelince görürsünüz' demiştim. Yapınca da herkes şaşırdı" diye konuştu.

Beyza Akpınar ise midibüsü görünce çok şaşırdığını ve beğendiğini söyledi.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

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