Servet Yörük Paşa, Ablasını Kaybetti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 44'üncü Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Servet Yörük'ün vefat eden ablasının cenaze törenine katıldı.

Samsunlu 44'üncü Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Servet Yörük'ün ablası Seniha Gültekin, hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, cenaze törenine katılarak Servet Yörük'ün acısını paylaştı.

2010 yılında orgeneralliğe terfi ettikten sonra sırasıyla 2'nci Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı olarak atanan ve 2014 yılında emekliye ayrılan Samsunlu Servet Yörük Paşa'nın ablası, Mehmetçik Vakfı Samsun Şubesi Şehit Aileleri ve Gazi/Engelli işlemleri Uzmanı Özgür Gültekin'in annesi Seniha Gültekin dün hayatını kaybetti.

Başsağlığı ve sabır diledi

Seniha Gültekin, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'ndeki Teknepınar Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Servet Yörük ile Özgür Gültekin'in acısını paylaştı ve diğer aile fertlerine 'başsağlığı ve sabır' dileklerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA