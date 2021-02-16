Sertavul Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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Sertavul Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

16.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:16
Sertavul Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Mersin'in Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde, akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bölgedeki trafik ekipleri, araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu araçlar Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri girişinde bekletiliyor.

Ulaşımın aksadığı yolda Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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