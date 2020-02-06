Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

06.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:48
Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan 'in ilçesindeki , heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, aşırı yağış ve fırtınanın da etkiliği olduğu Mut ilçesinde bazı çatılar uçtu. Sertavul Geçidi, Mut-Karaman arasındaki Bel mevkisinde ise heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Yetkililer yolun açılabilmesi için heyelan olan bölgede çalışmalara başladı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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