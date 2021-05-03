Sertaslan'dan "Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sertaslan'dan "Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı"

Sertaslan'dan 'Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapanma döneminde çalışan belediye personeline moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikram etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapanma döneminde çalışan belediye personeline moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikram etti. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalara teşekkür eden Başkan Sertaslan, sokakta çalışan belediye personelinin aşı kapsamına alınması için çağrıda bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili ve Belediye Meclis Üyesi Songül Şanlı eşlik etti.

Gemlik'in 376 kilometrelik alanın her bir köşesinde Gemlik Belediye personelinin özverili şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'in her sokağında sizler varsınız. Yeni yollar, yeni binalar ve yeni parklar inşa ediyor, o parkları temiz tutuyor ve yeşillendiriyorsunuz. Gemliklilerin güzel hayat şartlarında yaşaması için çalışıyorsunuz. Bizler de sizin ekonomik haklarınızı iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bu dönemde elinizi değil, yüreğini taşın altına koydunuz"

Belediye personelinin pandemi döneminde sağlık personellerinden sonra en çok çalışan meslek grubu olduğunu ve bu çalışmanın da övgüye mazhar olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Ülkemiz bir yıldan fazladır zor bir süreçten geçiyor. Covid-19 virüsü ülkemizde ve Dünya'da hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ülke ve Türkiye'ye tam kapanmaya geçerek hastalığı frenlemeye çalışıyor. Belediye personellerimiz ise bu dönemde hiç durmadı. Covid-19 bulunan apartmanların dezenfektesi, vefa grubunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, sokakların ve çöplerin temizlenmesi, yeni yolların ve derenin yapımı ve Gemlik'in yeşillendirilmesi gibi birçok işlemi sokaklarda kimseler yokken yaptınız sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sokakta çalışan Belediye personeli aşı kapsamına alınmalı"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye personellerinin de aşılamada öncelikli gruba alınması gerektiğini ifade ederek, "Sokağa maske atılıyor benim personelim o maskeyi topluyor. Covid-19'lu apartmanların dezenfektesini yine belediyemizin personeli yapıyor. Cenaze yıkamaya yine bizim personelimiz giriyor. Sokakta çalışan ve risk teşkil eden belediye personelimiz aşılama programına alınmalıdır. Bu konuda sağlık bakanlığına yazılarımızı yazdık" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sertaslan'dan "Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:32:03. #1.15#

title