Sertab Erener hastanelik oldu

ANTALYA (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcı Sertab Erener, son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. Şarkıcı ilk olarak bugün Antalya'daki konserini erteledi. Erener'in sağlık sebebi nedeniyle sahne alamadığı açıklandı. Yapım şirketi konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Şarkıcı, yarın akşam İstanbul'daki Fişekhane'deki konserini de ertelenmek zorunda kaldı. Erener'in içtiği bir ilaç yüzünden alerji yaptığı öğrenildi. Hastaneye giden şarkıcı, tedavi sonrasında taburcu oldu. Erener, iyileştiği zaman ertelediği konserler için yeni bir tarih belirlenerek ve izleyici karşısına çıkacak.

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