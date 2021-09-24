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Sertab Erener hastanelik oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sertab Erener hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, hastanelik olunca yakın dönemde çıkacağı konserlerini ertelemek zorunda kaldı. Evde dinlenen şarkıcı, yakın zamanda yine sevenleriyle kavuşacak. İşte detaylar...

ANTALYA (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcı Sertab Erener, son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. Şarkıcı ilk olarak bugün Antalya'daki konserini erteledi. Erener'in sağlık sebebi nedeniyle sahne alamadığı açıklandı. Yapım şirketi konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Şarkıcı, yarın akşam İstanbul'daki Fişekhane'deki konserini de ertelenmek zorunda kaldı. Erener'in içtiği bir ilaç yüzünden alerji yaptığı öğrenildi. Hastaneye giden şarkıcı, tedavi sonrasında taburcu oldu. Erener, iyileştiği zaman ertelediği konserler için yeni bir tarih belirlenerek ve izleyici karşısına çıkacak.

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Haber: Sertab Erener hastanelik oldu - Haberler Magazin
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