Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas kaç yaşına, nereli?

Bir döneme damga vuran pop şarkıcısı Serpil Barlas hayatını kaybetti! 64 yaşındaki Serpil Barlas'ın ölüm nedeni araştırılırken Serpil Barlas kimdir, Serpil Barlas kaç yaşına, nereli gibi konular merak edildi.

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 1957, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 19 Şubat 2021

Nereli: Beşiktaş, İstanbul

Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (orj. Dibi Dibi Daba da) adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır. 1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Gerek AIDS gerekse sahipsiz sokak çocukları ve Bosna'daki sistematik soykırım gibi toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.

Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

20 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde akşam yemeğinin ardından ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.

45'LİK

• Hangisi - İlk ve Son (Diskotür-1976)

• Oldu Olanlar - Yandım Aşkınla Ben) (Nova-1976)

• Biricik Sevgilim - Ne Olur Ne Olmaz (Nova-1977)

• Yaşamana Bak - Yaşamana Bak (Enstrümental) (Atlas-1978)

• Farkın Kalmadı - Sensiz Bir Hiçim (Yavuz-1979)

• Dert Etmem Kendime - İlk Sevgilimdi O (Öncü)

ALBÜMLER

• Serpil'in Dünyası (Diskotür MC-1994)

• Efkarım Tarumar (Majör CD&MC-199.