Sermiyan Midyat kötü günleri geride bıraktı

Ünlü oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, önceki akşam abisi Serhan Midyat ile Cihangir'de görüntülendi. Midyat'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü. İşte ayrıntılar...

Midyat, "Keyfim yerinde. Amerika seyahatim oldukça iyi geçti. Yeni projelere odaklandım. Sevenlerime güzel sürprizlerim olacak" açıklamasında bulundu.& ;





'YARGI KARAR VERECEK'

Midyat, mahkemelik olduğu eski sevgilisi Sevcan Yaşar ile ilgili sorulara "Yargı sürecinde. İlk duruşmayı bilmiyorum avukatım bakıyor" şeklinde yanıt verdi.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Sevcan Yaşar ile yaşadığı gerilimi unuttuğu görülen Midyat, 2021'den umutlu olduğunu da söyledi.

Kaynak: Snob Magazin