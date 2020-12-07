Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı.

46 yaşındaki oyuncu, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kullarına uymadığını söyledi. Midyat, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı.

"SÖYLEYECEKLERİM KİMİLERİNİN BENİ LİNÇ EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK"

Midyat, çektiği videoda şu ifadelere yer verdi: "Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler. Yaklaşık bir yıldır, pandemi başladığından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde, kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimize sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah-beyaz diyen popülasyon çok fazla. Benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım, övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN, CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN GÖSTERDİĞİ ÇABA TAKDİRE ŞAYAN"

Söylemek istediğim şu ki; hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlemle tespittir. Bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan... Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşuruz ve en yakında zamanda da sinemalarda görüşmek dileği ile görüşmek üzere"