Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
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Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!

Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı geldi. İşte yakışıklı oyuncunun açıklamaları...

Masumiyet dizisinde İlayda Alişan ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Serkay Tütüncü, Hürriyet'e konuştu. Tütüncü, yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

"SEKS BENCE HAYAT ENERJİSİ"

Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter" ifadelerini kullandı.

"İLAYDA İLE SEVGİLİ DEĞİLİZ"

Adı partneri İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık." açıklamasında bulundu.

"ALDATILDIYSAM SORUN DEĞİL"

Serkay Tütüncü, "Diziniz aldatılma üzerine. Siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna "İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani" cevabını vererek sevenlerini şaşırttı.

"ÇOK SAVRUK BİR İNSANIM"

Serkay Tütüncü, "Arkadaşlarınızın sizi en çok eleştirdiği yönünüz nedir?" sorusuna, "Savruk olmam sanırım. Malımın kıymetini hiç bilmiyorum. Felsefik bir yerden söylemiyorum bunu ama gerçekten çok değer vermiyorum sanırım, o yüzden böyle. Versem, gözümün önünde tutarım çünkü biliyorum" cevabını verdi.

Masumiyet dizisinde iki kadın arasında kalması hatırlatılan Serkay Tütüncü, "İkinci bir seçenek oluştuysa birinci bitmiştir" dedi.

Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!
Serkay Tütüncü'den çok konuşulacak seks itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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