: Serkan Uçar kimdir? Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı? Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar hayatı ve biyografisi

07.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştıkları yönündeki iddialara cevap verdi. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Serkan Uçar hakkında aramalar yapılırken Serkan Uçar kimdir ve Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı gibi sorular soruldu.

SERKAN UÇAR KİMDİR?

Serkan Uçar 1989 doğumludur ve otomobil sektöründe faaliyetler sürdürmektedir. Babası Nurettin Uçar ile birlikte işlettikleri bir galeri ile iş hayatını sürdürmektedir. Lüks Araba Alımı ve Satımı yapılan FLY MOTORS Şirketi'nin sahibidir. İş yeri İstanbul Florya'da yer almaktadır. Bununla beraber iş yerinin bir şubesinin de Fulya'da açıldığı belirtilmiştir.

Serkan Uçar 2014'te Ece Erken'le evlenmiş ancak evlilikleri 2015'te son bulmuştur. Serkan Uçar'ın bu evliliğinden Eymen isminde bir oğlu vardır. Ece Erken yaptığı açıklama da şiddet gördüğü için evliliklerinin son bulduğunu belirtmiştir.

Serkan Uçar-Ece Erken

ECE ERKEN, ESKİ EŞİ SERKAN UÇAR'LA BARIŞTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARI YALANLADI

Eski eşi Serkan Uçar'ı sosyal medya hesabından takip etmeye başladığı için barıştıkları iddia edilen Ece Erken, canlı yayında açıklama yaparak "Serkan'la sittin sene barışmam" dedi.

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