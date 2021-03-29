Serkan Reçber kimdir?

Spor dünyasının merak edilen isimleri arasında olan Serkan Reçber kimdir? Zeytinburnu alt yapısından spor dünyasına katılan isimler arasında olan Serkan Reçber, uzun yıllar boyunca sahada olan başarılı bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Serkan Reçber kimdir? Serkan Reçber kaç yaşında, nereli? Serkan Reçber hangi takımlı?

Pek çok takımın kadrosunda gördüğümüz bir isim olan Serkan Reçber, kariyerine yorumcu olarak devam etmekte. Ekranların merakla takip edilen isimlerinden olan Serkan Reçber kimdir?

SERKAN REÇBER KİMDİR?

1975 tarihinde dünyaya gelen eski Milli futbolcu Serkan Reçber futbol hayatına Zeytinburnu takımı alt yapısında başlamıştır. Her iki ayağınıda çok iyi kullanan Reçber uzun yıllar Ön Libero pozisyonunda futbol oynamıştır. Bir dönem Çanakkale Dardanelspor takımının Sportif Direktörlük görevini üstlenmiştir.

Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan Serkan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.

Önceleri forvet ve santrofor oynasa da orta saha ve önliberoda daha başarılı oldu. Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı. Serkan Reçber, halen TRT Spor'da yorumculuk yapmakta.