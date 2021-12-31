Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? - Haberler
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Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programı konuklarından birisi Serkan Kaya oldu. İzleyiciler, Serkan Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları nelerdir? Serkan Kaya'nın tüm şarkıları nelerdir? Detaylar sizlerle...

Bugün ATV'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programı mevcut. Programa birbirinden ünlü isimler katılıyor. Programa katılan konulardan birisi Serkan Kaya oldu. Peki, Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

Serkan Kaya doğum tarihi : 24 Temmuz 1977

Serkan Kaya kaç yaşında : 44 yaşında

Serkan Kaya nereli : Sivas

Serkan Kaya mesleği ne : Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Gönül Bahçem/ Bebeğim/ Yiğide Neyler Zulüm (Deluxe) - 2016

Miras - 2017

Single'ları

"Mesele" - 2014

"Benden Adam Olmaz (Burak Yeter Remix)" - 2015

"Dağların Dumanı (Son Bir Kez)" - 2018

"Tarifi Zor" - 2019

"Yaradanım" - 2020

"Hatıran Yeter" - 2021

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