Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programı konuklarından birisi Serkan Kaya oldu. İzleyiciler, Serkan Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları nelerdir? Serkan Kaya'nın tüm şarkıları nelerdir? Detaylar sizlerle...
Bugün ATV'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programı mevcut. Programa birbirinden ünlü isimler katılıyor. Programa katılan konulardan birisi Serkan Kaya oldu. Peki, Serkan Kaya kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Serkan Kaya kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.
Serkan Kaya doğum tarihi : 24 Temmuz 1977
Serkan Kaya kaç yaşında : 44 yaşında
Serkan Kaya nereli : Sivas
Serkan Kaya mesleği ne : Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.
43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.
Senden Sonra Ben - 2000
Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011
Gönül Bahçem - 2015
Gönül Bahçem/ Bebeğim/ Yiğide Neyler Zulüm (Deluxe) - 2016
Miras - 2017
Single'ları
"Mesele" - 2014
"Benden Adam Olmaz (Burak Yeter Remix)" - 2015
"Dağların Dumanı (Son Bir Kez)" - 2018
"Tarifi Zor" - 2019
"Yaradanım" - 2020
"Hatıran Yeter" - 2021
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