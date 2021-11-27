Serkan Kaya'nın acı günü

İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın

Armağan Çağlayan'dan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine çok konuşulacak cevap: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz