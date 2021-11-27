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Serkan Kaya'nın acı günü

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Serkan Kaya'nın acı günü

Söylediği arabesk şarkılarla yıldızı parlayan ve çıkardığı eserlerle listelerde zirvede olan Serkan Kaya'nın acı günü... Ünlü sanatçının babası hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etti. Şarkıcının yapımcısı Polat Yağcı, haberi Instagram'dan duyurdu. Yağcı, "Sanatçımız Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etmiştir. Şakir Kaya, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecektir" diye yazdı.

Serkan Kaya'nın acı günü

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