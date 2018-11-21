Serkan Işık Bursa Milletvekillerine Projelerini Anlattı

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, seçim çalışmalarında hız kesmiyor. Işık, AK Parti Bursa milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ederek projelerini anlattı.

Osmangazi hepimizin sloganı ile Osmangazi Belediye Başkanlığı'na talip olan Serkan Işık, ilçe bazında yürüttüğü çalışmalarını Ankara'ya taşıdı. AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Refik Özen, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Ahmet Kılıç ve önceki dönem İçişleri Bakanı Ak Parti MKYK Üyesi Efkan Ala ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan makamlarında görüşen Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, projelerini anlattı.

Osmangazi'de yeşil dönüşüm merkezli adımlar atacaklarını vurgulayan Işık, "Osmangazi Bursa'nın kalbidir. Payitaht kent Osmangazi'nin tarihi döngüsünü yerinde canlandıracağız. Termal kent olan Bursa'nın merkezinde yer alan kaynaklar ile 'Nenehatun Kadın ve Çocuk Termal Şifahanesi', gençlerimizin daha fazla Osmangazi içerisinde vaktini değerlendirebilmesi için ise, 'Genç Osmangazi' kültür ve sosyal hizmet yaşam alanını hayata geçireceğiz. Osmangazi kültür etkinliklerinin merkezi olurken, tiyatro ve sinema başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen sanat merkezlerinden birisi haline gelecek. Mudanya yolunda planladığımız yeşil dönüşüm projelerimiz ile Geçit, Emek bölgesi, Hamitler, Bağlarbaşı, Karaman mahallelerinde kent ekonomisine katkı koyacak yeşil alan öncelikli kentsel dönüşümlerin önünü açacağız. AK belediyeciliği tıpkı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi sorun değil çözüm merkezli olarak Osmangazi'de üretilen hizmetlerin üzerine bizlerde yeni hizmetler ekleyerek yaygınlaştıracağız. Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için tüm hizmetlerimizde revizyona gideceğiz. Yine e-belediye hizmetlerimizi daha profesyonel çözümlerle geniş kullanıma açacağız. Belediye bünyesinde hayat vereceğimiz 'muhtarım' masası ile muhtarlarımızın sorunlarına mahalle bazında çözümler üretecek ve mahallelerimizi kent ile iletişim halinde olan yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz. Osmangazi bünyesinde yapacağımız dönüşümler ile Bursa genelinde var olan ulaşım sorunlarının da çözüm kaynağı olacağız" dedi.

"Ben değil biz" merkezli saha çalışması yürüttüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık, 'Biz yola çıktık lakin büyüklerimizin vereceği her göreve hazırız. Bizim için önemli olan şehrimize ve ülkemize hizmettir" diye konuştu. - BURSA