Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu hangi dizilerde oynadı?
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Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan düşmeyen Serkan Çayoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Serkan Çayoğlu hakkında merak edilenler. Serkan Çayoğlu hayatı ve biyografisi. Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu hangi dizilerde oynadı? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli

Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu hangi dizilerde oynadı?
03.09.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:59

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya trend olan Serkan Çayoğlu merak konusu oldu. İşte Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen Serkan Çayoğlu kimdir, Serkan Çayoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: Almanya

Boy: 1,88 m

Ebeveynler: Ümit Çayoğlu

Kilo: 80 kg

Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu hangi dizilerde oynadı?
Serkan Çayoğlu

Serkan Çayoğlu, Türk model, manken ve oyuncudur.

Eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak yer aldı. Şimdilerde Halka dizisinde oynuyor.

ROL ADLIĞI YAPIMLAR

2012 Kuzey Güney/ İtalya'dan Gelen Arkadaşı/ Konuk Oyuncu

2014 Zeytin Tepesi/ Burak Altaylı/ Yardımcı Karakter

2014 - 2015 Kiraz Mevsimi/ Ayaz Dinçer/ Başrol Oyuncusu

2016 Hayatımın Aşkı/ Demir Cerrahoğlu/ Başrol Oyuncusu

2018 Börü Kaya/ Ülgen/ Başrol Oyuncusu

2019 Halka Cihangir/ Tepeli/ Başrol Oyuncusu

2020- Yeni Hayat/ Adem Şahin/ Başrol Oyuncusu

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