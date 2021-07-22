Serinlemek için kimyasal atık yağa giren bir leylek yavrusu daha kurtarıldı

Serinlemek için kimyasal atık yağa giren bir leylek yavrusu daha kurtarıldı Atık yağa giren leyleği bulup tedavi etti, Milli Parklara teslim etti Antalya'da sıcak hava sebebiyle serinlemek için kimyasal atık yağa giren leylek yavrusu, bir vatandaş tarafından bulunup temizlendi.

Serinlemek için kimyasal atık yağa giren bir leylek yavrusu daha kurtarıldı

Atık yağa giren leyleği bulup tedavi etti, Milli Parklara teslim etti

ANTALYA - Antalya'da sıcak hava sebebiyle serinlemek için kimyasal atık yağa giren leylek yavrusu, bir vatandaş tarafından bulunup temizlendi. Tedavi edip beslediği leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim eden vatandaş, "Günlerdir leylekle yatıyorum, eşimle aram açıldı bu yüzden" dedi.

Antalya'da sıcak havanın etkisinden korunmak için serinlemek isterken sanayideki atık yağlara giren ve kimyasala bulanan leylekler, geçtiğimiz günlerde sanayi esnafı tarafından yıkanarak temizlenmiş ve beslendikten sonra görevlilere teslim edilmişti. Aynı aileden olduğu düşünülen bir yavru leyleği yine atık yağlar sebebiyle rengi siyaha dönmüş halde bulan işadamı Ramazan Yalçın, gözü gibi baktığı leyleği Doğa ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

İlk anda çok alıştığı leyleği vermek istemeyen ve ekiplere, "Ben bunu annesine götüreceğim, 500 liraya balık alıp besliyorum" diyen Ramazan Yalçın, ekiplerden hayvanat bahçesinde bakımı yapılıp, annesinin yanına bırakılması sözünü alınca leyleği yetkililere teslim etti. İş adamı Yalçın, "Sanayi camisinin üstünde bu leylekler, uçup yağ atıklarının içine dalıyorlar. Bende bulduğum da leyleği ölü gibiydi. Zor nefes alıyordu, kapkaraydı. Temizliğini yapıp, solucan, küçük böcekler ve balıkla besledim" dedi. Bulduğu leyleğe çok alıştığını söyleyen Yalçın, "4 gündür bu leylekle yatıyorum. Hanım neredeyse beni boşayacak. Ayrılmıyor benden leylek, adını koymadık ama Serik'te antik bir kent ismi olabilir" dedi.

Serik ilçesinde sanayi içindeki cami kubbesine her yıl yuva yapan leylekler, sıcak hava sebebiyle su bulamayınca sanayideki atık yağlara daldı. 4 Leylek de yağa bulanırken, bulunan leyleklerin yanı sıra aynı aileden olan caminin kubbesindeki diğer leyleklerin de renginin siyah olması sürü halinde sanayideki atık yağlarla serinlemeye çalıştıkları ihtimalini gündeme getirdi. Leyleklerin her yıl geldiği ve 25 yıldır sanayi sitesinde caminin tepesinde kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci