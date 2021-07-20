Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde bulunan koca suya serinlemek için giren genç adam boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde bulunan koca suya serinlemek için giren genç adam boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Yenişehir ile İnegöl sınırında bulunan Yenişehir İlçesine bağlı Çayır Mahallesi'ndeki kocasuya gelen Halil Sevimburada girdiği kocasuda boğularak hayatını kaybetti. İnegöle bağlı Yenice ilcesinde ikamet ettiği öğrenilen Sevim'in 3 saat süren arama sonucunda Halil Sevim cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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