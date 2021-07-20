Son dakika haberleri | Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde bulunan koca suya serinlemek için giren genç adam boğularak hayatını kaybetti.