Serinlemek için girdiği gölette boğulan genç adamın cesedine ulaşıldı Serinlemek için girdiği gölette boğulan genç adamın cesedine ulaşıldı Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette boğulan genç adamın cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği gölette boğulan genç adamın cesedine ulaşıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette boğulan genç adamın cesedine ulaşıldı.

Erzincan'da dün öğle saatlerinde yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları sonucu, bugün cesedine ulaşıldı. Çayırlı ilçesinde 4 kişi serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Cengiz Yıldız suda kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız'ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışmalarını sürdürdü.

Bugün yapılan çalışmalar sonucu Cengiz Yıldız'ın cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi ambulansla Tercan Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA