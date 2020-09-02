Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Giresun'da serinlemek için deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
02.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:06

Giresun'da serinlemek için deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Piraziz ilçesi Eğrice Plajı'nda akşam üzeri serinlemek için plaja gelerek denize giren iki arkadaştan E.C bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşının çevredekilere haber vermesinin ardından plajdaki cankurtaranlar, zodyak bot ve plaj işletmecisinin balık teknesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra suyun dibinde hareketsiz halde bulunan E.C'yi sudan çıkaran cankurtaranlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin de müdahale ederek Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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