Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kırşehir'de, kardeşiyle serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
22.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:34

Kırşehir'de, kardeşiyle serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için Dulkadirli Karaisa köyü yakınında bulunan baraj gölüne giren Selçuk Dulkadir (22), bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşinin haber vermesi ile olay yerine gelen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kırşehir AFAD, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Dalgıç ekipleri ve Aksaray İl Afat Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin destekleriyle sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında Selçuk Dulkadir'in cansız bedenine ulaşıldı. Dulkadir'in cenazesi ön otopsinin ardından Ankara'ya otopsi için gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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