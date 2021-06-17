Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu
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Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Sincan ilçesinde serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad Sefil (9), boğuldu.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad Sefil (9), boğuldu. Sefil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Mehmet ve Dilber Sefil çiftinin 5 çocuğundan Mirsad ve ağabeyi Efe, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oyun oynamak için Ankara Çayı yanındaki parka gitti. Burada bir süre oynayan çocuklar, daha sonra serinlemek için çay kenarına indi. Mirsad Sefil, ayakkabılarını çıkarıp, ayaklarını suya soktuğu sırada dengesini kaybederek, suya düştü. Akıntıya kapılan Mirsad Sefil, yaklaşık 200 metre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Mirsad Sefil'in cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Sefil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Erzurum'a götürüldü.'ORAYI KAPATSINLAR'

Mirsad Sefil'in amcası Murat Sefil, "Parktan çayın kenarına inmişler. Serinlemek için ayağını suya koyarken kayıyor ve suya düşüyor. Yanındaki kardeşi ve arkadaşları peşinden koşuyor; ama tutamıyorlar. Bir süre suda sürüklendikten sonra boğuluyor. Daha sonra itfaiyeciler oraya gitmiş ve cenazesini buluyorlar. Orayı kapatsınlar. Başka kimsenin canı yanmasın" dedi.


Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen Mirsad, boğuldu - Haberler
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