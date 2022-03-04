Serik'te üreticilere muz yetiştiriciliği anlatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde üreticilere yönelik muz yetiştiriciliği konusunda seminer düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede son 2 yıldır muz üretiminin arttığını söyledi.

İlçede 138 üreticinin 3 bin 729 dekar serada muz yetiştirdiğini dile getiren Çömezoğlu, üretimin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için böyle bir seminer düzenlediklerini bildirdi.

Seminerde, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yalçın ve Ziraat Mühendisi Rasim Arslan tarafından "Örtü altı muz yetiştiriciliği ve bitki besleme" konularında eğitim verildi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir serada karşılaşılabilecek sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında da uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.