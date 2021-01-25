Serik'te trafik kazası: 4 yaralı
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Serik'te trafik kazası: 4 yaralı

25.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:58
Serik'te trafik kazası: 4 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Serik ilçesi D400 karayolu sanayi kavşağında dün akşam meydana gelen kazada, Manavgat'tan Serik istikametine giden Samet Kılıç idaresindeki 07 ALK 649 plakalı otomobil, ışıklarda duran Celalettin Kurtlu idaresindeki 34 PF 2974 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından da kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 33 FC 047 plakalı otomobile yandan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada Samet Kılıç, Celalettin Kurtlu, Leyla Çadır ve Sultan Şen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.


Serik'te trafik kazası: 4 yaralı
Serik'te trafik kazası: 4 yaralı
Serik'te trafik kazası: 4 yaralı
Serik'te trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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