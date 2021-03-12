Serik'te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Serik'te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

12.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:17
Serik'te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ev ve iş yerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol, 14 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 8 adet viski şişesi ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ev ve iş yerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol, 14 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 8 adet viski şişesi ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serik ilçesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın evinde ve çalıştığı kıraathanede sahte alkol üretimi ve ticareti yaptığı ihbarı alındı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda 10 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 4 litre sahte rakı, 0.5 litre viski aroması, 0.5 litre viski renklendiricisi, 0.5 litre sıvı halde anason, 8 adet boş viski şişesi ele geçirdi.

Kıraathane içerisinde sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa Umumi Hıfzsıhha Kurulu Kararı 282. Maddesi gereği 31 bin 500 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kıraathanenin işletmecisi A.T. ile M.A. gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Akif Ersoy Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik'te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:19:54. #1.14#
title