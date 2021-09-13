Serik'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk de katıldı.