Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
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Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)

09.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:55
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)

7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİSerik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi.

7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi'nde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş'in hamile olduğu da kaydedildi.

BAŞSAĞLIĞINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.


Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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