Serik MYO'da markalaşma semineri

02.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün etkinlikleri kapsamında Marka ve Yönetim Danışmanı Serhat Kaya, 'Marka Olmak ve Marka Olmanın Alametifarikaları' konulu seminer gerçekleştirdi.



Meslek Yüksekokulu Amfi Salonu'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Serhat Kaya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri ile Optisyenlik öğrencilerine, marka yaratma ve markalaşma konusunda bilgi paylaştı. Kaya, interaktif olarak gerçekleştirdiği seminerde, markaların da insanlar gibi kimlik ve kişilik sahibi olduğunu belirterek, "Markalar, günlük hayatta karşılaştığımız gri kişilikler değil, aksine keskin hatlara sahip, idealize edilmiş kimlikleri olan belirgin ve herkes tarafından kolayca tanınabilen net kişiliklerdir. Kendi markanıza yönelik yönetim stratejilerinizi belirlerken içinde bulunduğunuz endüstrinin ve pazarın paydaşlarına dair tüm dinamiklerle beraber kullanıcıların beklentilerini de iyi bilmek gerekir. Anlık fırsatları ve tehditleri rakiplerinizden önce fark edebiliyor olmanız size büyük fırsatlar sunar" diye konuştu.



Marka oluşturmak ve markalaşmak isteyenlerin verilerini sürekli güncellemesi gerektiğini belirten Kaya, "İnsan maziye dair iyi anılarını hatırlarken gülümser ve genelde de rahatlar, ancak geleceği düşünürken daha fazla konsantre olur ve çeşitli endişeler eşliğinde uzun vadedeki planlarını yeniden gözden geçirir. Çünkü adına 'yarın' dediğimiz kavram, hem sizin için hem de markanız/firmanız için hep daha fazla 'hazır olmayı' gerektirir" ifadelerini kullandı.



Marka ve Yönetim Danışmanı Kaya, etkinlikte marka üzerine dikkat çeken ve konunun anlaşılmasına yardımcı olan sorular soran öğrencilere 'Yeniden Sen' isimli kitabını imzalayarak hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA