Serik Belediyespor, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti

Serik Belediyespor, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, ilçede bulunan siyasi partilerinin temsilcileriyle buluştu.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, ilçede bulunan siyasi partilerinin temsilcileriyle buluştu.

Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Uğur Özkan'ı ziyaret etti.

Deligöz, siyasi parti temsilcilerine kulüp atkısı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Reisi Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik Belediyespor, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:34:25. #1.16#

title