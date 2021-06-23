Serik Belediyespor, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, ilçede bulunan siyasi partilerinin temsilcileriyle buluştu.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, ilçede bulunan siyasi partilerinin temsilcileriyle buluştu.

Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Uğur Özkan'ı ziyaret etti.

Deligöz, siyasi parti temsilcilerine kulüp atkısı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer