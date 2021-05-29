ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU
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ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kaybolan köpeğine sosyal medya aracılığıyla yeniden kavuşan Şerife teyzenin 'Kibar' ismini verdiği köpeğiyle buluşma anları kameraya yansıdı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kaybolan köpeğine sosyal medya aracılığıyla yeniden kavuşan Şerife teyzenin 'Kibar' ismini verdiği köpeğiyle buluşma anları kameraya yansıdı.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan Şerife isimli kadın geçen hafta Kibar isimli köpeğini kaybetti. Köpeğini birkaç gün aramasına rağmen bulamayan kadın, yakınlarından yardım istedi. Şerife teyzenin yakınları sosyal medyada hayvanseverlerin yoğun olduğu gruplarda köpeğin resimlerini paylaştı. Sosyal medya aracılığıyla bulunan köpek sahibiyle buluşturuldu.

Sahibini görerek hızla koşan ve üzerine atlayan Kibar'ı 'aşkım, sevdam, her şeyim' diyerek seven Şerife teyze ile köpeğinin buluşma anları izleyenlerin içini ısıttı.

ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU
ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU
ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU
ŞERİFE TEYZE, 'KİBAR'INA KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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