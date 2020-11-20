Serhat Nalbantoğlu kimdir? Kırmızı Oda Rıza karakterini kim oynuyor? Serhat Nalbantoğlu oynadığı dizileri neler?

Kırmızı Oda yepyeni bölümüyle ekranlara gelirken, diziye yeni katılan isimler merak konusu oldu. Kırmızı Oda'da Selvi'nin babasını canlandıran Serhat Nalbantoğlu kimdir? Serhat Nalbantoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

SERHAT NALBANTOĞLU KİMDİR?

1959 yılının Mart ayında dünyaya gelen usta oyuncu, tiyatrocu Serhat Nalbantoğlu aslen Eskişehir doğumludur. Bir oğlu, birde kızı vardır.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş ardından, Devlet Tiyatrosu bünyesinde sanatçı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1987 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosuna atanmış, 1989 yılında ise Müdür olmuştur. 1991 yılında ise tekrar Ankara Devlet Tiyatrosuna dönmüştür.

Bir çok tiyatro oyununu yöneten usta isim Serhat Nalbantoğlu 2006 ve 2007 sezonunda, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılmış ve İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da bir diğer usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ile birlikte Tiyatro Seyirlik isimli tiyatro'yu kurmuş, 2007'de ayrılmıştır.

Geçmişten günümüze İstanbul Kanatlarımın Altında, Karate Can, Aynalı Tahir, Nasıl Evde Kaldım, Hürrem Sultan, Münferit, Yalan Dünya, Goncakaranfil, Arka Sokaklar, Erkekler Ağlamaz, Hisarbuselik, Affedilmeyen, Gökten Üç Elma Düştü, Ayrılık, Deniz Yıldızı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Can ve Savaşçı gibi bir çok projede rol almış ayrıca seslendirme yapmıştır.

SERHAT NALBANTOĞLU OYNADIĞI DİZİLERİ, FİLMLERİ, TİYATRO OYUNLARI

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tek Kişilik Şehir/ Yönetmen - 2017

Uyarca/ Jack - 1993

Kral Lear

Genç Osman

Yunus Emre

Çil Horoz

Yine Başladılar Şarkılarına

İspinozlar

Tamirci

Bir Şehnaz Oyun

Gönül Avcısı

Uyarca

İyi

İmparatorun İki Oğlu",

Azizname

İkinci Caddenin Mahkumu

Sahneye Koyduğu Bazı Oyunlar:

Çil Horoz

Kamuoyu

İçerdekiler

Özgürlük Oyunu

Rol Aldığı Diziler:

Savaşçı (Tümgeneral Ahmet Kutalmış, 2017-2019)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Emniyet Müdürü, 2010)

Deniz Yıldızı (7 Sezon, Bahri Atabay, 2009-2015)

Ayrılık (Vahit, 2009)

Goncakaranfil (Baba, 2008)

Yalan Dünya (Kudret, 2007)

Affedilmeyen (2007)

Hisarbuselik (Haşmet, 2006)

Erkekler Ağlamaz (Dedektif, 2006)

Arka Sokaklar (Asım Bayar, 2006-2007)

Hürrem Sultan (Rüstem, 2003)

Nasıl Evde Kaldım (Kemal, 2001)

Karate Can (Nasuh, 2000)

Aynalı Tahir (1998)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Can (İsmail, 2011)

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Emniyet Müdürü, 2011)

Gökten Üç Elma Düştü (Tuğrul, 2008)

Münferit (Müfettiş, 2007)

İstanbul Kanatlarımın Altında (Asım, 1996)