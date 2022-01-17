Serhad Ömercikoğlu kimdir? Survivor 2022 doktoru kimdir? Dr. Serhad Ömercikoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi!

Survivor 2022 yeni doktoru kimdir merak edildi. Dr. Serhad Ömercikoğlu, Survivor Gönüllüler takımından Hikmet'i tedavi etti. Peki, Survivor 2022 doktoru kimdir? Serhad Ömercikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi! İşte tüm detaylar...

Survivor yeni sezon doktoru kimdir? Survivor 2022 doktoru kimdir? Dr. Serhad Ömercikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi! Survivor 2022 doktoru Dr. Serhad Ömercikoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SURVİVOR 2022 YENİ DOKTORU KİMDİR?

Bu sezonki Survivor doktoru Dr. Serhad Ömercikoğlu'dur.

SERHAD ÖMERCİKOĞLU KİMDİR?

Serhad Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp mezunudur. 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi almıştır. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Serhad Ömercikoğlu ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da eğitim almıştır.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, 2007-2009 seneleri pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 seneleri arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak çalıştı ve burada deneyim kazandı. Ardından, 2015-2016 yıllarında ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında Marmara Üniversitesi bünyesinde Acil Tıp Uzman Doktoru unvanında çalışmalarına devam etti.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, şuanda Survivor 2022 yarışmasında doktor olarak görev almaktadır.

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