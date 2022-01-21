Sergio Agüero, yeni takımının kadın oyuncularını duyurdu - Haberler
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Sergio Agüero, yeni takımının kadın oyuncularını duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Arjantinli eski futbolcu Sergio Kun Agüero'nun kurucusu olduğu KRÜ Esports, kadın Valorant oyuncularını duyurdu. Kadın Valorant oyuncuları KRÜ Esports'u Latin Amerika bölgesinde temsil edecek.

Geçtiğimiz haftalarda sağlık nedenleri yüzünden futbolu bıraktığını açıklayan Sergio Kun Agüero tarafından oluşturulan KRÜ Esports, Valorant Champions'taki yarı final sıralamasıyla, Sentinels ve Fnatic gibi 1. kademe takımlardan daha iyi performans gösterdi. KRÜ Esports'un şimdiki hedefi ise kadın Valorant takımıyla lige iyi bir başlangıç yapabilmek.

KADIN VALORANT TAKIMI DUYURULDU

KRÜ Esports'un Twitter'dan yaptığı açıklama ile kadın Valorant takımının kurulduğunu tüm dünyaya duyurdu. Erkek Valorant takımındaki beklentileri gibi kadın Valorant takımından da beklentilerinin yüksek olduğu söylendi. KRÜ Esports'un kadın Valorant oyuncuları, Latin Amerika bölgesinde takımlarını temsil edecek.

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KRÜ ESPORTS KADIN VALORANT KADROSU

  • Keila "Kalita" Nava
  • Constanza "Conir" Reyes
  • Romina "Romi" Alvarez
  • Consuelo "Consu" Rivas
  • Catalina "Baesht" Arancibia

Sergio Agüero, yeni takımının kadın oyuncularını duyurdu!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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