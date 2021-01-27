Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü

Serenay Sarıkaya kıyafet seçimi ile sosyal medyayı ikiye böldü. Yasemin Özilhan'ın daha önce giyip poz verdiği triko kazağı tercih eden Sarıkaya'ya binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar oyuncuyu güzel bulurken, bazıları ise "Özentisin" şeklinde yaptığı yorumlarla eleştiri yağmuruna tuttu.

Cem Yılmaz ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisinde sık sık gündem olup, ayrılığıyla bomba etkisi yaratan Serenay Sarıkaya, bu kez giydiği triko kazak ile dikkatleri üzerine çekti.

GÖRÜNTÜSÜ İLE ÖZENTİ YORUMLARI GELDİ

Daha önce sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın giyip poz verdiği kazağı tercih eden Sarıkaya, fotoğrafını Instagram üzerinden "Haberim yokmuş gibi çek kanka" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Sarıkaya'ya, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Özentisin" "Bu kıyafeti daha önce görmüştük" şeklinde iki farklı türde yorumlar yapıldı. Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf sonrası, kazağın hangi ünlüye daha çok yakıştığı üzerine fotoğrafa gelen eleştiriler, gündemin önemli başlıkları arasına girdi.



