Serenay Sarıkaya'dan sınırları zorlayan üstsüz poz
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Serenay Sarıkaya'dan sınırları zorlayan üstsüz poz

17.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:42
Serenay Sarıkaya'dan sınırları zorlayan üstsüz poz

Oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için gittiği Maldivler'den ilk paylaşımını yaptı. Güzel oyuncu hikayesinden yer verdiği ıslak saçlı üstsüz paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Özel hayatı ve kariyeriyle ilgili sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını mest eden bir paylaşım geldi.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisini noktaladıktan sonra Kaz Dağları'nda kafa dinlemeye çekilen Sarıkaya, bu kez Güney Asya ülkesi Maldivler'e gitti. Tatili sırasında çektiği ıslak saçlı, üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan güzel oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

NETFLİX YAPIMINDAN TEKLİF ALMIŞTI

Makyajsız duru güzelliği ile takipçilerini kendisine hayran bıraktıran Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerdeNetflix'te yayınlanacak olan Şahmeran adlı dizisinden güçlü bir teklif almıştı. Oyuncunun iddia diziye yeşil ışık yaktığı ve projeye yakın bir zamanda imza atacağı konuşulmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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