Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye açtığı 100 bin liralık tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, "Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını Serenay bitirdi" iddialarıyla ilgili Sarıkaya'nın açtığı davayı reddetti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine düşmüştü. İkili, ilişkilerini yaşamaya başladığında dedikoduların ardı arkası kesilmemişti. Hatta Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ilişkisini Sarıkaya'nın bitirdiği öne sürülmüştü.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ünlü sunucular Ece Erken ve Bircan Bali'nin "Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi" sözleri üzerine Sarıkaya, harekete geçmişti. Ünlü sunuculara 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya'nın davasını reddetti.